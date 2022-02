Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 05.02.2022

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Verkehrsunfall infolge eines Fahrfehlers Verden. Am Nachmittag des 04.02.2022 übersah ein 83-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls beim Überqueren der Straße "Am Meldauer Berg" den von rechts kommenden und bevorrechtigten Kia einer 47-jährigen Fahrerin. Durch den Aufprall verletzte sich der 83-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Diebstahl von Brennholz

Kirchlinteln. In der Nacht vom 03.02.2022 auf den 04.02.2022 entwendeten unbekannte Täter Brennholz von einem Privatgrundstück im Wert eines dreistelligen Betrages. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen bezügliche verdächtiger Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes

Achim.Im Zeitraum vom 30.01.2022 bis 04.02.2022 wurden in der sogenannten Vogelsiedlung im Achimer Norden zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage bzw. einem Gartenschuppen entwendet. Der Wert der E-Bikes beträgt zusammen mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der 04202-9960 zu melden.

Landkreis Osterholz:

Drogenvortest bei Verkehrskontrolle in Lilienthal positiv Lilienthal. Am 04.02.2022 erfolgte durch die Beamten eine Verkehrskontrolle eines PKW und dessen Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 18-jährigen Mann aus Lilienthal begründete die Annahme, dass dieser zuvor Marihuana konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Worpswede

Worpswede. Am 04.02.2022, in dem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es in der Findorffstraße, bei der dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Front eines geparkten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Worpswede unter der Telefonnummer 04792/956790 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell