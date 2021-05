Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Buchstäblich auf der letzten Rille...

Germersheim (ots)

... muss ein noch unbekannter PKW-Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße gefahren sein. Polizeibeamte wurden am Montagmittag durch Anwohner auf den stark beschädigte grauen Renault Megane aufmerksam gemacht. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in den frühen Montagmorgenstunden auf dem Parkplatz abgestellt wurde, zudem konnte auf der B9 ein Leitplankenschaden ausgemacht werden, der mit den Schäden am Fahrzeug korrespondiert. Da der Fahrer bisher nicht ermittelt werden konnte, wurde das Fahrzeug sichergestellt und einer intensiven Spurensuche unterzogen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

