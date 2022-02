Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Hinweis auf Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und Polizei Dortmund: Mann flüchtet mit PKW vor der Polizei und kollidiert mit einem Sperrpfosten und einem Stromkasten

Landkreis Verden/Nienburg (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am Donnerstagabend weist die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auf zwei Pressemitteilungen hin, die mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen:

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer flüchtete mit einem roten Peugeot vor der Polizei und verunfallte letztlich an der Weserstraße in Hoya. Er wurde dabei leicht verletzt. Der 41-Jährige flüchtete im Landkreis Verden unter anderem durch die Ortschaften Langwedel-Etelsen, Verden und Dörverden. In diesem Zusammenhang kann es zu gefährlichen Situationen gekommen sein, vereinzelt musste Gegenverkehr dem Peugeot ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Betroffene werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen im Raum Dortmund eine Verkehrsunfallflucht mit dem Fahrzeug. Bei Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der PKW entwendet worden war.

Die Pressemitteilung der PI Nienburg/Schaumburg zum Geschehen in den Landkreise Verden und Nienburg inklusive eines Zeugenaufrufs ist hier abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5138826

Wir weisen an dieser Stelle zudem auf die Pressemeldung der Polizei NRW hin, die hier abrufbar ist:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5138769

