Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Mann flüchtet mit PKW vor der Polizei und kollidiert mit einem Sperrpfosten und einem Stromkasten

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstagabend, den 03.02.2022, flüchtete ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit einem roten Peugeot vor der Polizei und verunfallte an der Weserstraße in Hoya, er wurde leicht verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen im Raum Dortmund eine Verkehrsunfallflucht mit dem Fahrzeug. Bei Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der PKW entwendet worden war.

Am späten Nachmittag versuchte sich der Fahrer des Peugeot im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Verden einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit dem PKW entlang der B215 bis in den Zuständigkeitsbereich des PK Hoya, wo zusätzlich zu den Kräften der PI Verden auch Polizeibeamte des PK Hoya zu dem flüchtenden PKW aufschlossen.

An der Weserstraße in Hoya kam der Mann mit seinem PKW dann nach links von der Fahrbahn abkam und kollidierte mit einem Sperrpfosten sowie einem Stromkasten, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Polizei Hoya nahm den Mann fest. Da dieser leicht verletzt wurde, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es zu Kollisionen zwischen dem Peugeot und dem Funkstreifenwagen der PI Verden sowie dem des PK Hoya, nachdem der Peugeot eine rechte Leitschutzplanke streifte und vollständig abbremste. Die Dienstwagen wurden beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Die Kollegen der PI Verden wurden leicht verletzt.

Während der Flucht kam es zudem zu weiteren Straßenverkehrsgefährdungen durch den 41-Jährigen, vereinzelt musste Gegenverkehr dem Peugeot ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Betroffene werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Hoya unter 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

Wir weisen an dieser Stelle auf die Pressemeldung der Polizei NRW hin, die hier abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5138769

