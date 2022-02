Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Imbisswagen gestohlen ++ Zeugen nach Einbruch gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Imbisswagen gestohlen

Schwanewede. Zwischen dem 09.01.2022, ein Sonntagnachmittag, und vergangenem Sonntag, 06.02.2022, stahlen unbekannte Täter einen Imbisswagen und entkamen unerkannt mit dem Anhänger, der auf einen fünfstelligen Wert geschätzt wird. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Büroräume in der Beckstraße ein. Nach Aufhebeln der Eingangstür nahmen sie aus den Räumlichkeiten unter anderem Bargeld an sich und flüchteten. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell