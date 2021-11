Polizei Korbach

POL-KB: Haina - Einbruch in Wohnhaus, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Haina/Kloster ein.

Der Täter öffnete gewaltsam eine Terrassentür und konnte so in das Einfamilienhaus im Lärchenweg einsteigen. Hier durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und entwendete eine geringe Menge Bargeld und Schmuck.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

