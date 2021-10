Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.09.2021) gegen 18:20 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf der Maudacher Straße vom Stadtteil Gartenstadt in Richtung Mutterstadt. In Höhe der Einmündung (K6) in Richtung Bergstraße wollte der auf der rechten Spur fahrende Mann mittels U-Turn wenden und in Richtung Gartenstadt zurückfahren. Hierbei stieß er dem in gleicher Richtung auf der linken Spur fahrenden Auto eines 58-Jährigen zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

