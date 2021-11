Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Nächtlicher Vandalismus: Scheiben an drei Autos eingeschlagen, Kennzeichen gestohlen, Gräber auf dem Friedhof beschädigt

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gleich zu mehreren Straftaten in Bad Arolsen-Wetterburg. Die unbekannten Täter zogen offensichtlich durch Wetterburg, beschädigten Autos und Gräber auf dem Friedhof und entwendeten Autokennzeichen. Zwischen Bad Arolsen und dem Ortsteil Wetterburg wurden außerdem mehrere Verkehrszeichen und Baustellensicherungen verschoben. Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt und sucht Zeugen.

In Wetterburg richteten die Unbekannten an mindestens drei Autos größere Schäden an. An einem roten BMW in der Wetterburger Straße und einem schwarzen Skoda in der Burgstraße schlugen sie die Heckscheiben ein, wobei die Täter mindestens in einem Fall eine zuvor entwendete Baustellenleuchte als Tatmittel nutzten. In der Wetterburger Straße traf es auch einen grünen Ford, an dem die unbekannten Täter die Windschutzschutzscheibe beschädigten. Den Gesamtschaden an den drei Autos schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.700 Euro.

An zwei Autos stahlen die Täter amtlichen Kennzeichen, wobei die Kennzeichenschilder von einem Auto bereits wieder aufgefunden werden konnten.

Auch vor dem Wetterburger Friedhof machten die Unbekannten keinen Halt. Hier traten sie ein mit dem Grabstein verschraubtes Grablicht ab und beschädigten zudem mehrere Gräber, indem sie dort Pflanzen herausrissen.

Außerdem stellten die Bad Arolser Polizisten in der Nacht zu Sonntag fest, dass zwischen Bad Arolsen und Wetterburg mehrere Verkehrszeichen und Baustellenschilder verschoben wurden.

Die Polizeistation Bad Arolsen ermittelt nun wegen Sachbeschädigungen und Diebstählen in mehreren Fällen sowie wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wetterburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05691-97990 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

