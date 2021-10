Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Heuballen und Mülltonnen brennen, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Korbach (ots)

Am Mittwochabend kam es im Burgwälder Ortsteil Ernsthausen zu zwei Bränden, es brannte Mülltonnen und Heuballen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen. In der Nähe des Tatortes konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22.45 Uhr ging bei der Polizei Frankenberg die Meldung ein, dass es in der Schulstraße in Burgwald-Ernsthausen zu einem Brand von Heuballen gekommen sei. Bei Eintreffen der Polizisten am Einsatzort war der Brand bereits durch Anwohner und die alarmierte Feuerwehr abgelöscht worden. Zeugen hatten den Brand frühzeitig bemerkt und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers von den Rundballen auf die benachbarte Scheune und ein Wohnhaus verhindert werden. Letztlich entstand nur geringer Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen am Brandort wurde der Frankenberger Polizei bekannt, dass es etwa gegen 21.45 Uhr bereits zu einem Brand von zwei Mülltonnen in der Raiffeisenstraße in Ernsthausen gekommen war. Das Feuer war von Anwohnern abgelöscht worden. Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf 100 Euro.

Nach den ersten Erkenntnissen bestand der Verdacht, dass die beiden Brände vorsätzlich verursacht wurden. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich nun eine Tatverdacht gegen ein jungen Mann aus einem Burgwälder Ortsteil, der daraufhin durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Da er alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die auf der Suche nach Zeugen in den beiden Brandfällen ist. Hinweise werden unter der Tel. 05631-971-0 erbeten.

