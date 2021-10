Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter beleidigt und spuckt in Richtung Mutter und Tochter, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitagabend, 22.Oktober, kam es zu Beleidigungen und Spuckattacken durch einen Unbekannten in der Arolser Landstraße in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 31-jährige Frau ging gegen 19.30 Uhr mit ihrer 8-jährigen Tochter die Arolser Landstraße auf der linken Seite in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines Discounters kam ihnen ein Auto entgegen, welches stadtauswärts fuhr. Der Beifahrer hatte die Scheibe heruntergelassen und beleidigte die Beiden. Außerdem spuckte er in ihre Richtung, wobei er sie glücklicherweise nicht traf. Das Auto fuhr zunächst weiter, drehte aber anschließend und fuhr wieder zu der Mutter mit ihrer Tochter. Diesmal hielt das Auto an, der Beifahrer stieg aus, nahm eine für die Beiden bedrohliche Haltung an und gab erneut massive Beleidigungen von sich. Auch diesmal spuckte er ohne zu treffen in ihre Richtung.

Bei dem Auto handelte es sich um einen dunklen Kombi. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20 bis 30 Jahre alt,

etwa 175 cm groß, normal Figur, blonde bis rotblonde Haare, bekleidet mit dunklem Anorak mit Kapuze.

Von dem Fahrer ist lediglich bekannt, dass er wahrscheinlich etwa gleich alt war wie der Beifahrer und eine dunkle Wollmütze trug.

Die Polizeistation Korbach ermittelt wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05631/9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

