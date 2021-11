Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Polizeikontrolle: 17-Jähriger flüchtet, Grund: gestohlenes Bike und Haschisch

Korbach (ots)

Am späten Samstagabend flüchtete ein zunächst Unbekannter wegen einer bevorstehenden Polizeikontrolle. Nachdem der junge Mann im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte, wurde der Grund der Flucht schnell klar. Er war mit einem gestohlenen Mountainbike unterwegs und hatte eine kleine Menge Haschisch dabei. Die Polizei sucht den Eigentümer des Bikes.

Kurz vor Mitternacht fiel einer Streife der Polizei in der Röddenauer Straße in Frankenberg Radfahrer auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Der Radfahrer befand sich in Begleitung eins unbekannten jungen Mannes, der zu Fuß neben ihm herging. Die Polizisten wollten den Radfahrer kontrollieren und sprachen ihn daher aus dem Streifenwagen an. Nachdem dieser zunächst den Anweisungen der Polizisten folgte, ergriff er anschließend plötzlich die Flucht. Mit dem Bike fuhr er über Parkplätze von Geschäften in der Röddenauer Straße. Auf der Flucht ließ er das Bike zurück und flüchtete weiter zu Fuß. Er konnte den nacheilenden Polizisten zunächst entkommen, wurde aber schon kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten eine geringe Menge Haschisch. Der 17-Jährigen wurde vorläufig festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er das Mountainbike zuvor am Bahnhof gestohlen hatte. Als die Polizeibeamten das Bike an der Stelle, wo der 17-Jährige es auf der Flucht zurückgelassen hatte, sicherstellen wollten, mussten sie feststellen, dass es nicht mehr da war. Die Polizei ging davon aus, dass es der junge Begleiter des 17-Jährigen mitgenommen hatte. Nach weiteren Ermittlungen konnte das gestohlene Bike auf dem Skaterpark beim Fußballstadion sichergestellt werden.

Der 17-Jährige wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls ein.

Der Eigentümer des am Samstag am Frankenberger Bahnhof gestohlenen blauen Mountainbikes der Marke Bergamont, Typ Hype 2000, konnte bisher nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Telefonnummer 06451-72030 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell