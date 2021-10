POL-ESW: Pressebericht 28.10.2021 -2

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

80-jähriger Autofahrer missachtet bevorrechtigte Autofahrer; beide leicht verletzt

Ein 80-jähriger Autofahrer aus dem Südeichsfeld hat heute Morgen gegen 08.10 Uhr auf der Bundesstraße B 249 einen Verkehrsunfall verursacht, als er von Mühlhausen kommend nach links in die Ortslage von Wanfried in die Mühläuser Straße einbiegen wollte. Dabei missachtete er einen bevorrechtigten 30-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der aus Richtung Frieda kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe aus den verunfallten Fahrzeugen mussten später zudem von der Straßenmeisterei abgebunden werden. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und u.a. mit Verdacht auf Schock in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Polizei Sontra

Radlader kollidiert mit Pkw; Schaden 1000 Euro

Im Herleshäuser Ortsteil Unhausen hat heute Morgen um kurz vor 07.30 Uhr ein 46-Jähriger aus Fuldabrück einen vorbeifahrenden Kleintransporter aus Unachtsamkeit beschädigt, als er mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Radlader) rangierte. Der Vorfall geschah in der Arnsberger Straße. Während die Arbeitsmaschine unbeschädigt blieb, entstand an dem vorbeifahrenden Kleintransporter, der von einem 32-Jährigen aus Gotha gefahren wurde, ein Schaden von 1000 Euro an der Fahrerseite.

Rauchentwicklung durch Arbeiten mit Flex-Schneidgerät; 2000 Euro Schaden

In einem z.Zt. leerstehenden Wohnhaus in Sontra-Ulfen kam es heute Morgen gegen 10.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung, die einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei zur Folge hatte. In dem Gebäude, in dem aktuell Renovierungsarbeiten stattfinden, hatten Handwerker im Heizungskeller einen Öltank mittels Flex-Schneidegerät aufgeschnitten, wodurch darin enthaltender Ölschlamm durch Funkenflug leicht in Brand geriet. Durch ein aufgrund der Hitzeentwicklung abgeplatztes Wasserrohr im Deckenbereich und den Einsatz der Feuerwehr konnte ein weiterer Brandausbruch letztlich verhindert werden. Der Schaden im Heizungskeller wird mit 2000 Euro angegeben, Gebäudeschaden entstand jedoch nicht.

