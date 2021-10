Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.10.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 15:16 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 71-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf beim Rangieren auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege den Pkw eines 87-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Um 13:06 Uhr hielt gestern Mittag ein 18-jähriger mit seinem Fahrzeug (Ford Transit) in der Richard-Wagner-Straße in Eschwege an. Nachdem er das Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses in Bewegung und rollte gegen den linken hinteren Bereich (Kotflügel/ Beifahrertür) eines geparkten Pkw BMW. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung "Hoheneicher Rondell". In Höhe der Autobahnbrücke überquerte ein Reh die Bundesstraße, das von dem Pkw des 31-Jährigen erfasst wurde. Das Tier konnte nicht aufgefunden werden; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 25.10.21, 14:00 Uhr und dem 26.10.21, 08:00 Uhr wurde in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Opel Corsa durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde das Fahrzeug an mehreren Stellen mit Hakenkreuzen beschmiert. Weiterhin wurden die Türschlösser beschädigt. Neben Sachbeschädigung ermittelt die Polizei auch wegen des "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen". Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 02:54 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 61-Jähriger aus Schleusingen mit einem Kleintransporter die B 7 zwischen Netra und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR am Fahrzeug entstand. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 07:04 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die Hopfelder Straße in Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich zur Spangenberger Straße hielt sie verkehrsbedingt an, was der nachfolgende 29-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

