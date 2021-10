Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.10.21

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:44 Uhr befuhr heute früh ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 7 von Rittmannshausen kommend in Richtung Ifta. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

20.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich im Mühlweg in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Um 13:18 Uhr befuhr gestern Mittag ein 37-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Klein-Lkw den Mühlweg stadteinwärts. Nach Angaben des 37-Jährigen überkam ihn ein Anfall von Müdigkeit, worauf er kurz "einnickte". Dies hatte zur Folge, dass er mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet, wo es dann zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einer 50-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Durch diesen Aufprall wurde das Fahrzeug des 37-Jährigen noch gegen einen geparkten Pkw Suzuki und von dort dann mit der linken Fahrzeugseite gegen die dortige Hauswand geschleudert. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Wildunfall

Um 07:23 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Gemarkung von Großalmerode (Hof Faulbach) ein Wildunfall mit einem Wildschwein, das von dem Pkw eines 58-Jährigen aus Großalmerode erfasst wurde. Das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

8000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Wildunfalls, der sich gestern am späten Abend ereignete. Um 23:41 Uhr befuhr eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Unterrieden überquerten zwei Wildschweine die Bundesstraße, die beide von dem Fahrzeug erfasst und dadurch tödlich verletzt wurden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell