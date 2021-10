POL-ESW: Pressebericht vom 25.10.21 (2)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Um 07:44 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-jähriger Eschweger den "Südring" in Eschwege. Im Einmündungsbereich zum Wacholderweg geriet der 19-Jährige mit seinem Pkw auf die dortige Verkehrsinsel, wo das Auto auch zum Stehen kam. An der Verkehrsinsel sowie am Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 1200 EUR.

Brand einer Lagerhalle

Die Brandermittlungen der Kriminalpolizei Eschwege zum Brand einer Lagerhalle im Waldkappeler Ortsteil Schemmern vom 21.10.21 ergaben, dass ein technischer Defekt für den Ausbruch des Feuers zugrunde lag. Dieser wurde durch eine elektronische Arbeitsmaschine verursacht.

Polizei Sontra

Diebstahl einer Gartenskulptur

Zwischen dem 23.10.21, 18:00 Uhr und dem 24.10.21, 17:00 Uhr wurde in der Gemeinde Ringgau-Grandenborn eine Skulptur (Weißer Frauenkörper aus Beton) aus einem Vorgarten im Netraer Weg gestohlen. Die Skulptur hat eine Größe von 70 Zentimeter und ein Gewicht von 35 kg. Schaden: 150 EUR; Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 08:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die B 451 in Richtung Trubenhausen. Dabei geriet sie mit ihrem Auto von der Straße ab und touchierte die Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Von dort schleuderte der Pkw über die Gegenfahrbahn hinweg gegen die dortige Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Container aufgebrochen

Über dem vergangenen Wochenende wurde ein Container, der an der B 27 auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich zur L 3464 (Richtung Wendershausen) aufgestellt war, aufgebrochen. Aus dem Container entwendeten unbekannte Täter ein Stromaggregat im Wert von 550 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

