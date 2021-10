Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.10.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Mühlheim (a.d.Ruhr) kollidierte am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr mit einem Reh. Der Mann war mit seinem Auto auf der Landesstraße L 3422 von Orferode in Richtung Frankershausen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Dabei entstand ein Schaden am Auto des Mannes in Höhe von 750 Euro. Das Reh verendete noch am Unfallort.

Beim Rückwärtsfahren Pkw übersehen; Schaden 1800 Euro

Am Sonntagnachmittag hat ein 69-jähriger Autofahrer aus Weißenborn einen Unfall verursacht, als er gegen 14.20 Uhr beim Rückwärtsfahren den Pkw eines 23-Jährigen aus Sontra übersah. Der 69-Jährige befuhr in Rambach die Mühlenstraße rückwärts aus Richtung Wiesenhof kommend, in Fahrtrichtung Mäusemühle. Dabei übersah der Mann den 23-Jährigen, der seinerseits auf der Mühlenstraße in Richtung Wiesenhof unterwegs war und aufgrund des rückwärtsfahrenden Pkw`s angehalten hatte. Bei der Kollision entstand ein Schaden von insgesamt 1800 Euro.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag sind unbekannte Täter offenbar in der Zeit von 15.35 Uhr bis 18.30 Uhr in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reichensächser Straße in Eschwege eingebrochen. Die Täter hebelten die dortige Wohnungstür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnbereich. Die Einbrecher durchsuchten anschließend das vorhandene Mobiliar und klauten u.a. Bargeld und eine ältere Spielekonsole (X-Box). Der Stehlschaden wird mit 80 Euro angegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt in diesem Fall die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Sonntagabend hat ein 55-jähriger Autofahrer aus Kassel ein Reh erfasst, als er gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße L 3334 von Germerode in Richtung Rodebach unterwegs war. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß davon.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Dachs kollidierte ein 52-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen am Sonntagabend. Der Mann war gegen 21.40 Uhr auf der Bundesstraße B 80 von Gertenbach in Richtung Witzenhausen unterwegs, als das Tier in Höhe der Einmündung Mündener Straße die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenprall entstand an dem Pkw ein Frontschaden in Höhe von 500 Euro. Der Dachs war später nicht mehr auffindbar.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

