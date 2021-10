Polizei Eschwege

POL-ESW: 75-Jähriger von Lkw angefahren

Eschwege (ots)

Um 11:18 Uhr beabsichtigte heute Vormittag ein 52-Jähriger aus Kirchheim mit einem Lkw ein Firmengrundstück im Fuhrgraben in Wehretal-Hoheneiche zu verlassen und fuhr dafür in Richtung der Ausfahrt. Da das zweitürige Holztor vom Wind auf der einen Seite zugegangen war, begab sich ein 75-Jähriger aus Sontra zu Fuß in Richtung der Ausfahrt vor den Lkw. Der Lkw-Fahrer übersah den 75-Jährigen und fuhr diesen mit der vorderen rechten Seite des LKWs an, wodurch dieser zu Boden fiel und sich schwer verletzte. Wie sich herausstellte, erlitt er Frakturen an beiden Beinen sowie eine Kopfverletzung, worauf er in das Klinikum Werra-Meißner gebracht wurde. Vorsorglich wurde ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer durchgeführt, der mit null Promille negativ verlief. Da der Unfall im nicht öffentlichen Verkehrsraum stattfand wurde zudem die Berufsgenossenschaft informiert.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell