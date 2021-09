Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls in der 'Lange Straße'. Zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 9:00 Uhr soll eine bislang unbekannte Person einen in einer öffentlichen Parkgarage geparkten Mercedes beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die Person daraufhin von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0.

/cp

