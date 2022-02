Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Entwarnung nach Überprüfung verdächtiger Postsendungen in Verdener Justiz

Verden (ots)

Zwei Postsendungen haben am Donnerstag einen Großeinsatz an der Justiz im Johanniswall in Verden ausgelöst.

Nach ersten Informationen waren im Landgericht Verden die verschickten Päckchen am Vormittag eingegangen und bei einer routinemäßigen Überprüfung aufgefallen, weil sich in ihnen möglicherweise eine verdächtige Substanz befand. Daher wurden die Päckchen nicht geöffnet, sondern die Polizei gerufen.

Daraufhin rückten Einsatzkräfte von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr Stadt Verden und Rettungsdienst an. Außerdem wurde ein Labor-Fahrzeug des Landeskriminalamts Niedersachsen angefordert, mit dem Ziel, die Päckchen samt Inhalt zu untersuchen. Die Untersuchung wurde noch am frühen Nachmittag durchgeführt. Die Polizei konnte anschließend Entwarnung geben, da es sich scheinbar um Schriftstücke in den Päckchen handelte. Die Schriftstücke werden noch auf ihren Inhalt überprüft. Menschen kamen nicht zu Schaden. Auch für die Personen, die zuvor Kontakt mit den Sendungen hatten und die vorsorglich separiert worden waren, konnte somit Entwarnung gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell