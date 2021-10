Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Halsenbach (ots)

Am Mittwoch, dem 20.10.2021, kam es hinter dem Industriegebiet Halsenbach, auf der Hunsrückhöhenstraße, um kurz nach 14 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines weißen Kastenwagens und einem fußläufig auf dem Gehweg spazierenden Ehepaar. Hierbei wurde der 65-jährige Fußgänger am Kopf verletzt und musste in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Als sich andere Fahrzeuge näherten und die Ehefrau des Verletzten die Polizei anrufen wollte, stieg der Fahrzeugführer in seinen weißen Kastenwagen ein und flüchtete in Richtung Emmelshausen.

Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrzeugführer bitte an die Polizeiinspektion Boppard (Tel: 06742 / 809-0 oder per Mail piboppard@polizei.rlp.de )

