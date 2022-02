Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 3 Personen leicht verletzt

Oberroßla (ots)

Ein 34jähriger Mann im Pkw Audi befuhr am 10.02.2022, gegen 15:50 Uhr in Oberroßla die Goethestraße. An einer Einmündung verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Gewalt über sein Fahrzeug, überfuhr linksseitig die Bordsteinkante und Teile einer Grünfläche, in dessen Folge das Fahrzeug kippte und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Dabei stieß der Pkw gegen das Zufahrtstor zu einem Grundstück. Das Fahrzeug war mit 4 Personen besetzt, wovon 3, der Fahrer selbst und zwei junge Frauen, leicht verletzt wurden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und am Zaunspfeiler des besagten Tores ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu beklagen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell