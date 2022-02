Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Urheberrecht - Spendendose gestohlen - Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Urheberrecht

Alsfeld. Unbekannte brachten unberechtigt mehrere Aufkleber an Postbriefkästen, Straßenschildern und öffentlichen Abfallbehältern im Innenstadtbereich an. Missbräuchlich verwendeten die Täter hierbei das offizielle Logo der Stadt Alsfeld als Motiv für die Klebezettel, auf denen Schriftzüge mit umweltpolitischem Kontext aufgedruckt waren. Die Polizei wurde am Mittwoch (09.02.) über den Sachverhalt informiert. Wann genau die Unbekannten die Aufkleber anbrachten, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Spendendose gestohlen

Feldatal. Zwei Spendendosen aus einer Kirche im Ortsteil Stumpertenrod entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (09.02.). Eine Spendendose - in Modellform der Kirche - konnte kurze Zeit später verschlossen und samt Inhalt auf einem benachbarten Gartengrundstück aufgefunden werden. Von der zweiten Dose, deren Inhalt für ein evangelisches Hilfswerk gedacht ist, fehlt bisher jede Spur. Die Kirche war am Tattag zwischen 9 Uhr und 21.30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Wann genau die Spendendosen in diesem Zeitraum entwendet wurden, ist nicht bekannt. Wie viel Geld sich in der gestohlenen Spendendose befand ist ebenfalls unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schlitz. Den Reklamekasten eines Vereins im "Damenweg" warfen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (08.02.) und Donnerstagvormittag (10.02.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schlitz. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (10.02.) das hintere amtliche Kennzeichen VB-NL 91 eines weißen Wohnmobils des Herstellers Ford. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

