Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Handydiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (10.02.) ein Fenster eines Bürogebäudes in der Straße "Am Markt" aufzuhebeln. Das Fenster, das über eine sogenannte Pilzkopfverriegelung verfügte, hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handydiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte stahlen am frühen Freitagmorgen (11.02.), zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr, in einer Gaststätte am "Marktplatz" ein Handy Samsung Flip 3 aus der Handtasche einer 32-jährigen Frau. Zur Tatzeit hing die Tasche, in der sich das rund 1.000 Euro teure Diebesgut befand, unter dem Tresen der Lokalität. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

