Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Sporthallentür - Zeugen gesucht

Einbruch in Pflegeschule

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Eiterfeld. In der Zeit von Samstagabend (05.02.) bis Montagmorgen (07.02.) warfen Unbekannte die Scheibe einer Eingangstür einer Schulsporthalle in der Schulstraße ein und verursachten Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden geben sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (09.02.) in eine Pflegeschule in der Ratgarstraße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt ins Gebäude und durchsuchten den Bereich der Cafeteria. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (09.02.) im Horaser Weg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen über eine Terrassentür ins Wohnhaus ein und stahlen mehrere persönliche Wertgegenstände im Wert von 1.000 Euro. Sie verursachten circa 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

