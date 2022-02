Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Fulda - Eine 80-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Kassel wurde bei einem Unfall am Dienstag (08.02.) leicht verletzt. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer befuhr, gegen 15.45 Uhr, in Fulda die Karrystraße in Richtung Dieselstraße. In Höhe der Einmündung zur Dieselstraße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 41-jährige Lkw-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die im Opel befindliche Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Montagnachmittag (07.02.), gegen 16.20 Uhr, befuhren eine 32-jährige VW-Kombi-Fahrerin aus Bebra und ein 52-jähriger Seat-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 83 (Bedarfsumleitung) aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten beide Verkehrsteilnehmenden im Kreuzungsbereich der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in Richtung Lispenhausen abbiegen. Aufgrund eines von links kommenden Pkw bremste die Bebranerin ihren Pkw ab. Der nachfolgende Fahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Zwei Mitfahrerinnen (30 Jahre und 15 Jahre) im VW-Kombi wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten

Bebra-Breitenbach. Im Zeitraum von Sonntagmorgen (06.02.), 8 Uhr, bis Montagmittag (07.02.), 12 Uhr, parkte ein Fahrer aus Bebra seinen roten BMW ordnungsgemäß in der Lüdersdorfer Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

