Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Verkehrsschildern - Handtasche geraubt - Weiterer Einbruch in Kämmerzell

Fulda (ots)

Diebstahl von Verkehrsschildern

Edelzell. Zwei Verkehrsschilder entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 28. Januar bis Mittwoch (02.02.) von einer Baustelle im Bereich der "Hohenlohestraße". Bei den Schildern handelte es sich um ein Durchfahrtsverbots- sowie ein Gefahrenstellenzeichen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 250 Euro.

Handtasche geraubt

Fulda. Am Dienstagnachmittag (08.02.), gegen 14.50 Uhr, raubte ein Unbekannter einer 80-jährigen Frau aus Fulda in der Leuschnerstraße die Handtasche. Der Täter näherte sich der Fuldaerin zunächst unbemerkt von hinten, griff nach der über der Schulter hängenden Tasche und versuchte diese zu entwenden. Die aufmerksame 80-Jährige bemerkte dies und hielt ihr Eigentum fest. Als der unbekannte Mann schließlich mit höherem Kraftaufwand an der braunen Lederhandtasche zerrte, entriss er diese der Dame und flüchtete über einen angrenzenden Radweg in Richtung einer Schule in der Goerdeler Straße. Die Tasche konnte wenig später auf einem nahegelegenen Spielplatz, ohne dass zuvor darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe, aufgefunden werden.

Der Täter kann als männlich, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und circa 20 Jahre alt beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine braune Jacke mit Kapuze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weiterer Einbruch in Kämmerzell

Kämmerzell. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße. Der Einbruch wurde am Dienstagabend (08.02.) festgestellt. Die genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt. Auch ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) war es bereits zu drei Einbrüchen in Häuser in der Maidornstraße, dem Kornblumenweg und der Pfingsthohle in Kämmerzell gekommen - wir berichteten.

Zeugen hatten in den Tagen zuvor Personen im dortigen Bereich beobachtet, die sich auffällig verhielten. Hierbei handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um zwei Männer im Alter von circa 30 Jahren, beide circa 1,75 Meter groß, mit dunklerem Hautteint und dunklen, kurzen Haaren. Eine Person führte außerdem eine schwarze Mappe mit sich. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen und ob die beobachteten Männer etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, müssen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

