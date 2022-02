Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Autokennzeichnen gestohlen - Einbruch in Lagerhalle

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Montag (07.02.) in der Bachstraße einen blauen Suzuki-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen FD-NC 75. Das Zweirad im Wert von circa 2.000 Euro stand auf dem Gehweg vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda/Neuenberg. Im Franz-Marc-Ring versuchten Unbekannte zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagabend (06.02.) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hebelten ohne Erfolg an einem Garagentor und verursachten dadurch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichnen gestohlen

Eichenzell. In der Hochstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (05.02.) und Sonntagabend (06.02.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-XA 117 von einem roten Dacia. Das Auto stand im Hof eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Fulda. Zwischen Donnerstagnachmittag (03.02.) und Montagmorgen (07.02.) brachen Unbekannte in der Augustastraße in eine Lagerhalle ein. Die Täter verschafften sich über ein Rolltor Zutritt zum Gebäude und stahlen Reifen in einem fünfstelligen Gesamtwert. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Wer zur in Frage kommenden Tatzeit im Bereich der Augustastraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(PB)

