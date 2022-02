Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl - 40 Jahre altes Schweißgerät gestohlen - Werkzeuge aus Garage entwendet - Einbruch in Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte entfernten in der Zeit von Sonntagnachmittag (06.02.) bis Montagabend (07.02.) zwei Bewegungsmelder von einem Grundstück in der Liebigstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HH-QR 8037 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte am Montagmorgen (07.02.). Zur Tatzeit stand das Auto an einer Tankstelle in der Grünberger Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

40 Jahre altes Schweißgerät gestohlen

Freiensteinau. Aus einem Stall in der Salzbachstraße im Ortsteil Radmühl entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 20. Januar bis Sonntag (06.02.) ein 40 Jahre altes Schweißgerät des Herstellers Westfalia. Das Gerät hat einen Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge aus Garage entwendet

Alsfeld. Eine Garage in der Taubengasse im Ortsteil Angenrod wurde in der Zeit von Samstag (05.02.) bis Montag (07.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes gelangten die Einbrecher in die Garage, aus der sie einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und eine Elektrosäge im Gesamtwert von rund 500 Euro entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Kirtorf. Unbekannte brachen am Sonntagabend (06.02.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Durch Aufbrechen eines auf der rückwärtigen Gebäudeseite gelegenen Fensters gelangten die Täter in die Wohnräume, aus denen sie ein Handy und hochwertiges Jagdequipment im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro entwendeten. Zudem entstand Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

