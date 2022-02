Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE - Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

UPDATE - Nach Fund in der Schumannstraße: Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es am 29. Januar in der ehemaligen Wohnung eines 37-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße zu einer Durchsuchung, bei der neben verschiedenen Waffen- und Munitionsgegenständen auch NS-Devotionalien aufgefunden und sichergestellt worden sind.

Ob die aufgefundenen NS-Devotionalien strafrechtliche Relevanz aufweisen oder es sich nur um Sammlerstücke ohne rechtsmotivierten Hintergrund handelt, bleibt der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft vorbehalten.

Die Untersuchung von einzelnen Waffen- und Munitionsgegenständen durch die Experten des Hessischen Landeskriminalamts dauert aktuell noch an. So stellten die Beamten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen neben Schusswaffen, Munition und Leuchtfackeln unter anderem auch Hieb-, Stich-, und Stoßwaffen, wie Schlagringe, Dolche, Messer und getarnte Elektroschocker, sicher. Zudem fanden die Beamten neben delaborierten Handgranaten auch den Kopf einer Stielhandgranate auf. Ob es sich hierbei um Deko-Waffen handelt, müssen die weiteren Untersuchungen zeigen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Fulda wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz dauern weiterhin an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Sarah Lomb,

Staatsanwaltschaft Fulda, Stellvertretende Pressesprecherin, Tel. +49 (0)661/924-2714

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, Tel. +49 (0)661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell