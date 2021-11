Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 4:40 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein am Karlsplatz abgestellter Ford von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Beim Verursacher dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: 17.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 17.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der L 1154 zwischen Alfdorf und Lorch. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr die Landesstraße samt Anhänger in Richtung Lorch entlang. In einer Linkskurve auf Höhe Brech geriet der Anhänger auf die Gegenfahrspur und es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW einer 59-Jährigen. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Welzheim: Pkw contra Lkw

Ein 68 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:20 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße von Rudersberg-Steinenberg in Richtung L 1150. An der Einmündung zur Landesstraße wollte er nach links in Richtung Welzheim abbiegen und übersah hierbei einen von rechts aus Richtung Schorndorf kommenden Lkw eines 56-Jährigen. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Mercedes des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 17:30 Uhr beschädige ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren den Zaun einer Firma in der Rosenstraße. Aufgrund der Schäden am Zaun ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln dürfte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Alkoholisierter Autofahrer

In der Maubacher Straße ereignete sich am Donnerstag kurz vor 13 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr dort in Richtung B 14 und stieß mit einem Mercedes Sprinter zusammen, der zeitgleich rückwärts aus einem Grundstück ausfuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 65-Jährige alkoholisiert am Steuer saß, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde und im Rahmen dessen der Führerschein sichergestellt und eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

