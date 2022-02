Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autos beschädigt - Katalysatoren gestohlen - Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Zweifamilienhaus - Einbruch in Bäckerei - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Autos beschädigt

Fulda/Besges. Auf dem Gelände einer Werkstatt in der Dieselstraße beschädigten Unbekannte am Freitag (04.02.), gegen 20.15 Uhr, mehrere Fahrzeuge. Die Täter schlugen die Scheiben von zwei Autos ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatoren gestohlen

Hünfeld. Zwischen dem 01. Januar und dem 01. Februar stahlen Unbekannte in der Hersfelder Straße die Katalysatoren von zwei Pkw. Die Autos standen auf dem Grundstück einer Kfz-Werkstatt. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag (04.02.) in eine Lagerhalle in der Straße "An Vierzehnheiligen" ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und stahlen mehrere Elektrogeräte im Wert von circa 1.000 Euro. Sie verursachten 550 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda/Haimbach. Ein Zweifamilienhaus im Marderweg wurde am Freitagabend (04.02.) Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 550 Euro. Zeugen beobachteten die Einbrecher bei ihrer Flucht und beschreiben sie folgendermaßen: Es soll sich um drei sehr schlanke Männer gehandelt haben, alle circa 180 cm groß und komplett schwarz gekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Tann(Rhön)/Lahrbach. In eine Bäckerei in der Eisenacher Straße brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (04.02.), 19.30 Uhr, und dem frühen Samstagmorgen (05.02.), 0.30 Uhr, ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe und verursachten circa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Zwischen Samstagmorgen (05.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) brachen Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser im Ortsteil Kämmerzell ein.

Ein Haus in der Maidornstraße wurde dabei zum Ziel der Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem wurde in ein Einfamilienhaus im Kornblumenweg eingebrochen. Hier gelangten die Täter über eine Balkontür ins Haus. Bezüglich des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ein drittes Einfamilienhaus in der Pfingsthohle geriet ebenfalls ins Visier der Einbrecher. In diesem Fall stiegen die Täter über ein Balkonfenster ins Haus ein und durchsuchten dieses vergeblich nach Wertgegenständen. In der Summe kam es zu Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Zeugen hatten in den Tagen zuvor sich auffällig verhaltende Personen im Bereich von Kämmerzell beobachtet, die folgendermaßen beschrieben werden: Zwei männliche Personen im Alter von circa 30 Jahren, beide circa 175 cm groß, hatten einen dunkleren Hautteint und dunkle, kurze Haare. Eine Person hatte außerdem eine schwarze Mappe bei sich. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen und ob die beobachteten Männer etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, müssen nun Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (04.02.) und Sonntagnachmittag (06.02.) die Kennzeichen WAK-C 633 eines schwarzen Ford Fiesta. In diesem Zusammenhang beschädigten die Täter ebenfalls den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs, das auf einem Parkplatz im Bahnhofsbereich stand und verursachten dabei 70 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

