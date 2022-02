Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bedrohung - Einbruch - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bedrohung

Bad Hersfeld. Am Freitagmorgen (04.02), gegen 8 Uhr, bedrohte ein Unbekannter einen 16-Jährigen aus Bad Hersfeld im Bereich der Benno-Schilde-Straße verbal. Als der Bad Hersfelder sich in einen dortigen Lebensmittelmarkt begab, flüchtete der unbekannte Täter. Dieser kann als männlich, etwa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine hüftlange, braune Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Bad Hersfeld. Ein Baucontainer in der Straße "Am Ententeich" wurde am Samstagvormittag (05.02.), in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14:45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen von mehreren Vorhängeschlössern gelangten die Einbrecher in den Container, den sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alheim. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagabend (04.02.) bis Montagmorgen (07.02.) Ladung aus einem Lkw-Anhänger in der Borngasse. Bei dem Diebesgut in Höhe von etwa 3.500 Euro handelte es sich um rund 700 Liter Motoröl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

