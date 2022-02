Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Küchenbrand in Bad Hersfeld-Johannesberg

Fulda (ots)

Am Sonntag, 06.02.2022, 17.55 Uhr geriet in Bad Hersfeld-Johannesberg ein Topf mit heißem Fett in der Küche eines Einfamilienhauses im Ahornweg in Brand. Eigene Löschversuche der beiden im Haus befindlichen Familienmitglieder schlugen fehl, sodass sich das Feuer auf die gesamte Küche ausbreitete. Durch die Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Kohlhausen und Asbach konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. Die beiden Hausbewohner wurden dem ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungsdienst vorgestellt und waren unverletzt. Der Sachschaden im Haus wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt.

