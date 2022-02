Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: 74-jähriger Mann aus Bad Hersfeld vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Hersfeld (ots)

Die Polizei sucht nach dem 74-jährigen Heinrich R. Er hat am Freitagmorgen die Seniorenresidenz Ambiente in Bad Hersfeld verlassen und ist seitdem abgängig. Der Vermisste ist ca. 1,72 Meter groß, wiegt ca. 80 kg, hat graues lichtes Haar und grüne Augen. Er ist Brillenträger und vermutlich mit einer dunklen Schiebermütze und einer schwarzen Steppjacke bekleidet. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0, das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661 / 105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell