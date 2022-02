Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und 6700,- Sachschaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6700,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 03.02.22, gg. 15.15 Uhr in Fulda, Anschlussstelle von der B 27 kommend zur Petersberger Straße.

Eine 19-jährige Frau aus Poppenhausen befuhr mit ihrem PKW, einem Opel Corsa, den Zubringer von der B 27 kommend zur Petersberger Straße, um anschließend nach rechts in diese in Fahrtrichtung Fulda Stadtmitte abzufahren. Hinter ihr befand sich 61-jährige Frau aus Eichenzell mit ihrem PKW, einem Hyundai i10, wiederum dahinter befand sich ein 31-jähriger Mann aus Sterbfritz mit seinem PKW, einem Renault Megane.

Als sich von hinten ein Rettungswagen, der im Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn näherte, fuhren alle Verkehrsteilnehmer möglich weit rechts, um die Fahrbahn frei zu machen.

Hierbei jedoch fuhr der 31-jährige mit seinem Renault Megane auf den Hyundai der 61-Jährigen auf der wiederum auf den PKW der 19-Jährigen, dem Opel Corsa, aufgeschoben wurde.

Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6700,- Euro.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell