Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorhaube zerkratzt - Farbschmierereien - Einbruch in Freizeiteinrichtung - Sachbeschädigung - Diebstahl aus Pkw - Nach Pkw Diebstahl - Auto aufgefunden - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Motorhaube zerkratzt

Lauterbach. Ein in der Tritonstraße im Ortsteil Blitzenrod abgestellter, weißer VW Polo wurde in der Nacht zum 17. Januar Ziel unbekannter Täter. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerkratzten die Täter die Motorhaube des Autos in einer Länge von mehr als einem Meter und verursachten Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Alsfeld. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) zwei Hauswände in der Lutherstraße mit Aufschriften und Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) mehrere Dachluken einer Freizeiteinrichtung in der Straße "An der Bleiche". Anschließend stiegen die Täter durch eines der Fenster in das Gebäude ein und entwendeten einen Bohrhammer der Marke "Bosch" im Wert von etwa 450 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Ein Firmenschild, ein Werbebanner sowie ein Verkehrsschild wurden in der Nacht zu Donnerstag (03.02.) in den Straßen "Schützenrain" und "Georg-Martin-Kober-Straße" von unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Alsfeld. Ein in der Straße "Am Holzberg" abgestellter, schwarzer Audi A6 wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (03.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Langfinger an einen im Auto liegenden Geldbeutel. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Pkw Diebstahl - Auto aufgefunden - Zeugen gesucht

Romrod. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (03.02.) konnte ein schwarzer Audi A6 auf einem Wirtschaftsweg im Bereich Pfefferhöhe an der B49 aufgefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Hamburger-Kennzeichen an dem Fahrzeug, die nicht auf das Auto zugelassen waren. Ermittlungen ergaben, dass der Audi am Mittwochmorgen (02.02.), gegen 3.30 Uhr, in einem Gießener Ortsteil von unbekannten Tätern entwendet und vermutlich bereits eine Stunde später am finalen Feststellort abgestellt worden war. Möglicherweise stiegen der oder die unbekannten Täter beziehungsweise Täterinnen nach derzeitigen Erkenntnissen im dortigen Bereich in einen weißen Kombi unbekannten Herstellers um und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in der Zeit von Mittwochmorgen (02.02.), gegen 4.30 Uhr, bis Donnerstagvormittag (03.02.), gegen 9 Uhr, im Bereich Pfefferhöhe an der A49 verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Audi stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell