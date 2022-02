Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (02.02.), 8 Uhr bis 9 Uhr, hatte ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen blauen Ford Galaxy am linken Fahrbahnrand der Salzunger Straße geparkt. Vermutlich wendete in dieser Zeit ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf dem gegenüberliegenden Garagenvorplatz und stieß beim Rückwärtsfahren gegen den Ford. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem blauen Ford Galaxy entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (03.02.), gegen 7:20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem grauen Citroen Saxo die Bundesstraße 324 aus Heenes kommend in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr kurz vor dem Ortseingang von Bad Hersfeld plötzlich ein dunkelgrüner Suzuki linksseitig aus einer Seitenstraße auf die Homberger Straße und scherte vor der vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Hersfelderin ein. Hierdurch wich diese nach rechts aus und touchierte dabei leicht die Leitplanke. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall - Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (02.02.), um 10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Peugeot die Bundesstraße 27 aus Richtung Hauneck kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld-Innenstadt. Zur selben Zeit befuhr ein 54-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Opel Graceland die Carl-Benz-Straße und wollte nach links in Richtung Hauneck abbiegen. Im Einmündungsbereich mit Ampelanlage kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (31.01.), gegen 17:20 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen weißen VW UP ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Homberger Straße. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw die Homberger Straße in gleiche Richtung. Der dunkle Pkw fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen zu weit rechts, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel kam. Anschließend fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Montag (31.01.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Opel Corsa die Kreisstraße 2 in Richtung Kathus. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wodurch der Pkw übersteuerte und infolgedessen rechtsseitig von der Fahrbahn abkam und sich auf ein dortiges Feld überschlug. Die 18-jährige Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das ebenfalls im Pkw befindliche zweijährige Kleinkind blieb ersten Untersuchungen zur Folge glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch sicherheitshalber auch in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel Corsa entstand Totalschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Mittwoch (02.02.), zwischen 12:20 Uhr und 13:30 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Mercedes B250e auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bahnhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden von circa 1.000 Euro an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Erneute Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Am Donnerstag (03.02.), zwischen 7 Uhr und 16:15 Uhr, parkte ein Fahrer seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Eichhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der linken Fahrzeugfront und am linken Scheinwerfer fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell