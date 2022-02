Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen gestohlen

Bebra. In der Nacht zu Mittwoch (02.02.) stahlen unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-RR 710 eines weißen Skoda Roomster. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell