POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Philippsthal - Am 04.02.2022 gegen 19.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Bad Hersfelder mit einem Pkw die L 2604 aus Unterbreizbach kommend in Richtung Philippsthal. Etwa 200 Meter nach Ortsausgang Unterbreizbach kam der Hersfelder aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Anschließend kam er neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 49-jährige wurde mit RTW vorsorglich ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Er blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro.

