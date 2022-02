Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung PSt. Rotenburg - Pkw gegen Betonmauer

Fulda (ots)

Rotenburg/F. - Am Freitag, 04.02.2022, 23:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Rotenburger mit seinem PKW die Braacher Straße in Richtung Innenstadt. Höhe eines Lebensmittelmarktes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Rad-/Gehweg und prallte gegen die dortige Betonmauer. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die Mauer wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn angenommen.

