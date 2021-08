PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Handtaschenraub +++ Hoher Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Versuchter Raub einer Handtasche

Freitag, 27.08.2021, 22:25 Uhr - 65760 Eschborn, Pestalozzistraße

Auf dem Weg nach Hause wurde eine 53-jährige Anwohnerin aus Eschborn auf eine sich von hinten annähernde Person aufmerksam. Der Täter ergriff plötzlich die über die Schulter getragene Handtasche und versuchte diese zu entreißen. Hierbei stürzte die Geschädigte zu Boden, konnte jedoch ihre Handtasche fest genug umklammern, so dass der Täter nach den lautstarken Hilferufen der Geschädigten ohne Beute die Flucht ergriff. Die 53-Jährige erlitt bei ihrem Sturz leichte Blessuren.

Der unbekannte Täter konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 - 180 cm groß, 18 - 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, trug einen Kapuzenpullover

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 - 20 79 0 entgegen.

2. 8.000 EUR Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Samstag, 28.08.2021, 02:02 Uhr - 65795 Hattersheim, Hauptstraße

Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkws aus Hattersheim schätzte in der Nacht von Freitag auf Samstag den Straßenverlauf der Hauptstraße falsch ein und kam von der Fahrbahn ab.

Neben dem hohen Sachschaden am eigenen Fahrzeug wurde zudem die Bepflanzung, samt steinerner Einfriedung am Fahrbahnrand in Mitleidenschaft gezogen.

Zurückzuführen sein sollte das Abkommen von der Fahrbahn auf den Genuss alkoholhaltiger Getränke im Vorfeld der Fahrt. Die Fahrzeugführerin pustete vor Ort 1,15 Promille und musste sich in der Folge einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle unterziehen. Bis zu einer richterlichen Entscheidung über die Dauer eines Fahrverbots wurde der Fahrerin das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr nun untersagt. Der Führerschein der Dame wurde durch die Polizei sichergestellt.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell