PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Werkstatt +++ Auseinandersetzung im Straßenverkehr +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Sachbeschädigung am Bahnhof

Hofheim (ots)

1. Einbrecher schlagen in Werkstatt zu, Kelkheim, Großer Haingraben, Donnerstag, 26.08.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 27.08.2021, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Kelkheim, in der Straße "Großer Haingraben" zu einem schadensträchtigen Einbruch in eine gewerbliche Werkstatt. Den unbekannten Einbrechern gelang es dabei, sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Werkstatt zu verschaffen, in dem sie zunächst die Außentür des Gebäudes aufhebelten. Im Objekt angelangt, hebelten die Unbekannten weitere Zugangstüren auf und verschafften sich so Zugang zu weiteren Bereichen der Werkstatt. Mit hochwertigem Werkzeug und diversen Elektronikartikeln als Diebesgut gelang es den Einbrechern, den Tatort anschließend unerkannt wieder zu verlassen. Insgesamt wird der Wert der entwendeten Gegenstände auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Verletzte nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr, Hattersheim am Main, Philipp-Reis-Straße, Freitag, 27.08.2021, 09:00 Uhr,

(fh)Am Freitagmorgen führte ein Streit in der Philipp-Reis-Straße in Hattersheim zwischen zwei Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der sich die beiden Beteiligten verletzten. Nach einem vorangegangenen Disput im Straßenverkehr gingen die 21 und 54 Jahre alten Männer aufeinander los und verletzten sich dabei gegenseitig mit Schlägen und Tritten. Die herbeigeeilte Polizei leitete daraufhin gegen beide Parteien entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der 21-Jährige musste zudem in einem Krankenhaus behandelt werden.

3. Hochwertiges Herrenrad gestohlen, Kelkheim-Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Mittwoch, 25.08.2021, 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend gelang es einer unbekannten Person vor einer Gaststätte in der Robert-Koch-Straße in Ruppertshain ein hochwertiges Fahrrad zu stehlen und damit zu fliehen. Im Zeitfenster von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr gelang es dem Täter oder der Täterin zunächst das Fahrradschloss des Zweirads auf unbekannte Art und Weise zu durchtrennen und anschließend das schwarz / weiße Herrenrad der Marke "Bulls" im Wert von knapp 3.000 Euro zu stehlen. Ersten Ermittlungen zufolge floh der Dieb oder die Diebin in Richtung Fischbach, wo sich die Spur verliert. Auffällig am Fahrrad ist eine, zum Zeitpunkt des Diebstahls, montierte Halterung eines Kindersitzes.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung am Bahnhof, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße Donnerstag, 19.08.2021 bis Donnerstag, 26.08.2021

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte in einem Parkhaus am Hofheimer Bahnhof mehrere Lampen und ein Kunststoffdach beschädigt und dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell