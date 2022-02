Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechsel in Alsfeld, Neuhof und Fulda: Wagner geht, Völker kommt - Kühnel neuer Postenleiter

Osthessen

Mit dem Start ins neue Jahr gibt es auch im Polizeipräsidium Osthessen einige Veränderungen. Nach über drei Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen - zuletzt für rund eineinhalb Jahre als Stationsleiter - verlässt Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner die Polizeistation in Alsfeld. Sein Nachfolger wird Neuhofs Postenleiter Polizeihauptkommissar Uwe Völker, der wiederum von Polizeihauptkommissar Torsten Kühnel abgelöst wird.

Wie Polizeipräsident Günther Voß hervorhebt, hat Thomas Wagner die Geschicke der Polizeistation Alsfeld bestens geleitet: "Herrn Wagners Amtszeit fiel in die Hauptphase des Weiterbaus der A 49. Diese Herausforderung in neuer Funktion hat er mit Bravour gemeistert", lobt Voß. Wagner habe die Polizeistation stets mit voller Hingabe geführt. "Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz." Der 50-Jährige wird ab sofort mit der Leitung der Führungsgruppe der Fuldaer Polizeidirektion betraut.

Sein Nachfolger wird Polizeihauptkommissar Uwe Völker, der als Polizist und in seiner Funktion als Postenleiter von Neuhof sehr geschätzt wird. "Herr Völker war in Neuhof gleichermaßen gefragt und beliebt, er ist durch und durch ein versierter Polizist." Voß ist sich sicher, dass die Polizeistation Alsfeld bei Uwe Völker in guten Händen ist. "An die vergangenen drei Jahre werde ich immer gerne zurückdenken. Es war eine fordernde aber auch angenehme Zeit. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich mich immer gerne für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Südkreis eingesetzt. Nun freue ich mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in Alsfeld", so Völker.

Mit dem Weggang Völkers braucht auch der Posten in Neuhof einen neuen Chef: Ab sofort wird Torsten Kühnel die Leitung in der Kaligemeinde übernehmen. "Gewissenhaftigkeit, Ausdauer und Empathie" zeichnen Torsten Kühnel aus. Diese Eigenschaften sind laut Voß gute Voraussetzungen für die künftige Postenleitung. "Ich wünsche allen einen guten Start und viel Erfolg in ihrer neuen Funktion", so Voß.

Thomas Wagner

Der 50-jährige Erste Polizeihauptkommissar hat vor 31 Jahren seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei gestartet. Nach einigen Jahren bei der Bereitschaftspolizei wechselte er vor rund 20 Jahren in seine Heimat Osthessen. In dieser Zeit hatte Wagner unterschiedlichste Funktionen in allen drei Landkreisen - unter anderem war er als Streifenbeamter, Dienstgruppenleiter und Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe tätig. 2019 wechselte der 50-Jährige zur Polizeistation nach Alsfeld und übernahm vor rund eineinhalb Jahren die dortige Leitung.

Uwe Völker

Vor 40 Jahren startete der heute 56-Jährige seine Ausbildung bei der Hessischen Polizei. Nach einigen Dienstjahren in Frankfurt, wechselte Völker 1991 nach Osthessen. Nach drei Jahren bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, ging es für den Polizeihauptkommissaren zur Polizeistation Hilders und damit in den Landkreis Fulda, wo er seither seinen Dienst versieht. Als Streifen- und später Ermittlungsbeamter war er vorrangig in Fulda eingesetzt. 2016 übernahm Völker für drei Jahre die Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fulda. Seit Dezember 2018 hatte er die Leitung des Polizeipostens Neuhof inne.

Torsten Kühnel

Kühnel ist 53 Jahre alt und wechselte 1991 von der Bundespolizei zur Polizei Hessen. Nach 30 Jahren im Streifendienst in Südosthessen, Nordhessen und seit 1996 in Osthessen, wurde der Polizeihauptkommissar 2017 Dienstgruppenleiter und leitete ein Jahr lang die Dezentrale Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation Hilders. Dort fungierte er zuletzt als stellvertretender Stationsleiter.

