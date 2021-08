Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 24. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Schulgebäude

Freitag, 20.08.2021, 12:00 Uhr, bis Montag, 23.08.2021, 06:50 Uhr

Zwischen Freitagmittag und Montagfrüh drangen unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in ein Schulgebäude an der Lindener Straße in Wolfenbüttel ein. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werde. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Unbekannte zerstören Scheibe eines Baggers

Freitag, 20.08.2021, 17:00 Uhr, und Montag, 23.08.2021, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten am vergangenen Wochenende eine Seitenscheibe eines in der Bahnhofstraße in Schladen abgestellten Minibaggers. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05335 / 929660

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Montag, 23.08.2021, zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montagmorgen vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in der Zickerickstraße zum Parken abgestellten Transporter Ford Transit. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den am Ford entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug

Montag, 23.08.2021, gegen 18:00 Uhr

Am Montagabend ereignete sich in Wolfenbüttel, Grüner Platz, ein Verkehrsunfall, an dem ein Feuerwehrfahrzeug und ein PKW beteiligt waren. Demnach beabsichtigte der 77-jährige Fahrer eines PKW aus Braunschweig an der Einmündung Grüner Platz / Am Okerufer mit seinem Auto zu wenden. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Fahrzeug der Feuerwehr. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro, wobei der PKW abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell