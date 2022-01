Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Uelsen (ots)

Am Donnerstagmorgen um 7.25 Uhr kam es auf der Itterbecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 48-jährige Fahrerin eines Toyota Corolla fuhr auf der Itterbecker Straße in Richtung Ortsmitte und übersah beim Linksabbiegen in die Straße An der Reithalle, den entgegenkommenden VW Golf eines 20-Jährigen. Der VW-Fahrer und die Fahrerin des Toyota blieben unverletzt.

