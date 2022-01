Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Kupferrohrdiebstahl am Rathaus

Geeste (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter drei Kupferrohre am Rathaus der Gemeinde abmontiert und entwendet. Die jeweils zwei Meter langen Rohre haben einen Wert von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

