Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - In Pkw eingebrochen

Emlichheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch in einem Wohngebiet westlich der Mühlenstraße in Emlichheim Zugang zu insgesamt zwölf Pkw. Die Täter durchsuchten die meist unverschlossenen Autos nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, Zigaretten sowie Kleidung. Aus einem verschlossenen Fahrzeug entwendeten die Täter eine hochwertige Jacke, indem sie zuvor eine Scheibe einschlugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Fahrzeuge immer zu verschließen und keine Wertgegenstände, wie zum Beispiel Geldbörsen, Handys oder Handtaschen, in den Fahrzeugen zu hinterlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell