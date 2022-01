Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Bad Bentheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch versucht in ein Wohnhaus an der Ochtruper Straße in Bad Bentheim einzubrechen. Der Täter beschädigte eine Tür, gelangte jedoch nicht ins Haus. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell