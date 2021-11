Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

Landkreis Konstanz) Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss, ein Anderer ohne Versicherungsschutz unterwegs (07.11.2021)

Engen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf einer Rastanlage der Autobahn 81. Ein 34-jähriger Mercedes Fahrer zeigte deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen. Der Mann musste sein Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Gegen 18.10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 32-Jährigen, der ebenfalls in einem Mercedes unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass dessen Auto nicht mehr versichert war. Auch der Fahrer dieses Mercedes durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn zeigten die Polizisten wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

