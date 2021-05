Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (06.05.2021)

Spaichingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung Lachstraße / Aldinger Straße. Ein 32-jähriger Mercedes E 220-Fahrer übersah die Vorfahrt einer auf der Lachstraße fahrenden 40-Jährigen mit einem Fiat Panda. Durch den Unfall entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Fiat schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell